Матч Лиги чемпионов в Англии привел к сорок одной смерти от коронавируса

Игру "Ливерпуля" и "Атлетико" 11 марта посетило более 52 тысяч зрителей.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Атлетико", который состоялся 11 марта на стадионе "Энфилд", повлек за собой ряд смертей от коронавируса.

На тот момент в Великобритании еще не был введен карантин и на поединке присутствовали 52 267 зрителей. В том числе матч посетили три тысячи болельщиков из Мадрида.

Читайте такжеСторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона - Реал

Как передает Daily Mail, компания Edge Health провела исследование, в ходе которого оценила влияние этого матча на распространение коронавируса. Согласно его итогам, эта игра привела к 41 смерти от COVID-19. Заболевшие умирали через 25-35 дней после матча.

Данные о сорок одном смертельном случае озвучены также в отчете Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

Напомним, в той встрече "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" со счетом 2:3 в овертайме и вылетел из ЛЧ.

Ранее УНИАН сообщал о том, что чемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram