Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии умер от коронавируса

Норман Хантер большую часть карьеры провел в составе "Лидс Юнайтед".

Бывший защитник сборной Англии по футболу Норман Хантер умер от коронавируса. Ему было 76 лет.

Об этом сообщает официальный сайт "Лидс Юнайтед", за который Хантер выступал с 1962 по 1976 годы.

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Экс-футболист был госпитализирован на прошлой неделе и скончался 17 апреля.

"Мы опустошены новостью о смерти иконы нашего клуба. Несмотря на то, что он боролся до конца, а сотрудники Национальной службы здравоохранения делали все возможное, к сожалению, он проиграл свой бой сегодня утром", - говорится в сообщении клуба.

Хантер становился чемпионом мира в составе сборной Англии в 1966 году. Всего на его счету 28 матчей и 2 гола в футболке английской сборной.

В составе "Лидса" Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад ушел из жизни еще один чемпион мира 1966 года Питер Бонетти.