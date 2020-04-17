Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии умер от коронавируса
Бывший защитник сборной Англии по футболу Норман Хантер умер от коронавируса. Ему было 76 лет.
Об этом сообщает официальный сайт "Лидс Юнайтед", за который Хантер выступал с 1962 по 1976 годы.
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Экс-футболист был госпитализирован на прошлой неделе и скончался 17 апреля.
"Мы опустошены новостью о смерти иконы нашего клуба. Несмотря на то, что он боролся до конца, а сотрудники Национальной службы здравоохранения делали все возможное, к сожалению, он проиграл свой бой сегодня утром", - говорится в сообщении клуба.
Хантер становился чемпионом мира в составе сборной Англии в 1966 году. Всего на его счету 28 матчей и 2 гола в футболке английской сборной.
В составе "Лидса" Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn— Leeds United (@LUFC) April 17, 2020
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад ушел из жизни еще один чемпион мира 1966 года Питер Бонетти.