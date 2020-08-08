Месси использует для сна матрас с защитой от коронавируса - СМИ

Форвард "Барселоны" решил обезопасить себя даже в собственной кровати.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси нашел необычный способ избежать заражения коронавирусом во время сна.

Читайте такжеЛегенда Барселоны и сборной Испании заразился коронавирусом

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский футболист на все кровати в своем доме приобрел специальные матрасы стоимостью порядка тысячи евро, которые должны защищать от коронавируса.

На ткань изделия нанесены специальные наночастицы, которые в течение четырех часов убивают любой вирус. Вероятность защиты от COVID-19 оценивается в 99,84%.

Также в этом матрасе встроена система вибромассажа, которая помогает ногам расслабиться и ускоряет процесс засыпания.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провел 33 матча, забил 25 голов и отдал 23 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" представила игровую форму на следующий сезон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram