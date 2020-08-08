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Месси использует для сна матрас с защитой от коронавируса - СМИ

17:48, 08 августа 2020
Футбол
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Лионель Месси / фото REUTERS

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинский футболист на все кровати в своем доме приобрел специальные матрасы стоимостью порядка тысячи евро, которые должны защищать от коронавируса.

На ткань изделия нанесены специальные наночастицы, которые в течение четырех часов убивают любой вирус. Вероятность защиты от COVID-19 оценивается в 99,84%.

Также в этом матрасе встроена система вибромассажа, которая помогает ногам расслабиться и ускоряет процесс засыпания.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провел 33 матча, забил 25 голов и отдал 23 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" представила игровую форму на следующий сезон.

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