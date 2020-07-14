В классическом стиле: Барселона представила игровую форму на следующий сезон (фото)
22:14, 14 июля 2020Футбол
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Каталонцы будут играть в своих традиционных цветах.
Барселона будет играть в форме с классическими вертикальными полосами / фото REUTERS
"Барселона" представила домашнюю форму, в которой будет выступать команда в сезоне-2020/21.
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Фото футболистов в новой экипировке опубликовала пресс-служба клуба.
Форма близка к вариантам прошлых лет - на футболки вернулись вертикальные полосы синего и гранатового цвета. Также присутствуют желтые линии и такого же цвета воротник.
Новые футболки уже поступили в продажу официального магазина "Барсы". Стоимость составляет 150 евро.
фото twitter.com/FCBarcelona
фото twitter.com/FCBarcelona
УНИАН ранее сообщал о том, что невероятное достижение Месси помогло "Барселоне" сохранить шансы на чемпионский титул.
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