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В классическом стиле: Барселона представила игровую форму на следующий сезон (фото)

22:14, 14 июля 2020
Футбол
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Барселона будет играть в форме с классическими вертикальными полосами / фото REUTERS

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Фото футболистов в новой экипировке опубликовала пресс-служба клуба.

Форма близка к вариантам прошлых лет - на футболки вернулись вертикальные полосы синего и гранатового цвета. Также присутствуют желтые линии и такого же цвета воротник.

Новые футболки уже поступили в продажу официального магазина "Барсы". Стоимость составляет 150 евро.

фото twitter.com/FCBarcelona
фото twitter.com/FCBarcelona

УНИАН ранее сообщал о том, что невероятное достижение Месси помогло "Барселоне" сохранить шансы на чемпионский титул.

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