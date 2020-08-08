Финал восьми Лиги Европы: расписание всех матчей

В Германии пройдут семь игр, в ходе которых будет определен победитель турнира.

С 10 по 21 августа в Германии пройдет "Финал восьми" Лиги Европы 2019-2020. Борьбу за трофей продолжают четыре команды, включая чемпиона Украины донецкий "Шахтер". На каждой стадии команды проведут по одному матчу. Расписание матчей 1/4 финала Понедельник, 10 августа 22:00. "Интер" (Италия) - "Байер" (Германия) 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) Вторник, 11 августа 22:00. "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) 22:00. "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария) 1/2 финала Воскресенье, 16 августа 22:00. "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген" - "Вулверхэмптон"/"Севилья" Понедельник, 17 августа 22:00. "Шахтер"/"Базель" - "Интер"/"Байер" Финал Пятница, 21 августа, 22.00 Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" прошел "Вольфсбург". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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