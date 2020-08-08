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Финал восьми Лиги Европы: расписание всех матчей

15:50, 08 августа 2020
Футбол
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Мяч Лиги Европы / фото REUTERS

Борьбу за трофей продолжают четыре команды, включая чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

На каждой стадии команды проведут по одному матчу.

Расписание матчей

1/4 финала

Понедельник, 10 августа

22:00. "Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)

22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

Вторник, 11 августа

22:00. "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)

22:00. "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)

1/2 финала

Воскресенье, 16 августа

22:00. "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген" - "Вулверхэмптон"/"Севилья"

Понедельник, 17 августа

22:00. "Шахтер"/"Базель" - "Интер"/"Байер"

Финал

Пятница, 21 августа, 22.00

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" прошел "Вольфсбург".

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