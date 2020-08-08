Финал восьми Лиги Европы: расписание всех матчей
С 10 по 21 августа в Германии пройдет "Финал восьми" Лиги Европы 2019-2020.
Борьбу за трофей продолжают четыре команды, включая чемпиона Украины донецкий "Шахтер".
На каждой стадии команды проведут по одному матчу.
Расписание матчей
1/4 финала
Понедельник, 10 августа
22:00. "Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)
22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)
Вторник, 11 августа
22:00. "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)
22:00. "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)
1/2 финала
Воскресенье, 16 августа
22:00. "Манчестер Юнайтед"/"Копенгаген" - "Вулверхэмптон"/"Севилья"
Понедельник, 17 августа
22:00. "Шахтер"/"Базель" - "Интер"/"Байер"
Финал
Пятница, 21 августа, 22.00
Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" прошел "Вольфсбург".
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