Стамбул, у которого два года подряд забирали решающую игру, в конце концов получил еще один шанс.

Финал Лиги чемпионов 2023 года отдали турецкому Стамбулу.

Об этом, ссылаясь на собственные источники в УЕФА, сообщает Anadolu.

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В УЕФА так решили после того, как нынешний финал самого престижного клубного футбольного турнира был перенесен из Стамбула в португальский Порту.

Вдобавок, Стамбул также проведет поединок за Суперкубок УЕФА, который запланирован на август 2021 года.

Заметим, что пока коронавирусная пандемия не повлияла на футбольный мир, то финал 2023 года планировалось провести в немецком Мюнхене.

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Автор: Артем Будрин