Португалия готовится принять футбольный праздник второй год подряд.

Как мы сообщали ранее, финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити", который состоится 29 мая, все-таки перенесли из Стамбула в Порту.

Теперь УЕФА официально принял это решение.

Причина этого - сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Турции.

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Обе английские команды получат по 6 тысяч билетов для реализации среди своих фанатов. Окончательное количество зрителей будет позже согласовано с португальским правительством.

Напомним, что Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле должен был быть хозяином финала Лиги чемпионов еще в прошлом году, но тогда мировой локдаун заставил перенести игру в столицу Португалии - Лиссабон.

"Манчестер Сити" - "Челси": перед финалом

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели в серии пенальти "Баварию".

"Манчестер Сити" пробился в финал главного клубного турнира Европы впервые.

В плей-офф ЛЧ "Ман Сити" прошел "Боруссию" М, "Боруссию" Д и ПСЖ. "Челси" выбил из борьбы "Атлетико", "Порту" и "Реал".

В этом сезоне "Сити" и "Челси" играли друг против друга уже три раза. В АПЛ команды обменялись выездными победами - в первом круге "Ман Сити" выиграл со счетом 3:1, а во втором сильнее были уже лондонцы со счетом 2:1. Также "Челси" взял верх над "горожанами" в полуфинале Кубка Англии (1:0).

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Автор: Артем Будрин