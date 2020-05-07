Владельца московского Спартака госпитализировали с коронавирусом

Леонид Федун уже начал получать лечение.

Российский миллиардер и владелец московского "Спартака" Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

"У председателя совета директоров "Спартака" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления", - сказано в заявлении "красно-белых".

64-летний Федун является уроженцем Киева и вице-президентом компании "ЛУКОЙЛ". В прошлом году его состояние оценивалось в 8,7 миллиарда долларов. Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003-м году.

Чемпионат России по футболу, как и большинство европейских турниров, был остановлен из-за пандемии коронавируса. В РФ зафиксировано более 177 тысяч случаев заражения COVID-19 и 1625 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший руководитель "Реала" умер от коронавируса.