"Зовите меня Нептуном": Роналду погрузился на глубину без кислородного баллона (видео)
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил экстремальное погружение на глубину во время отпуска.
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Видео футболист опубликовал в Instagram.
"Сегодня я проснулся и подумал: "А что происходит в море?". Зовите меня Нептуном", - подписал ролик Роналду, попросив подписчиков не повторять ничего подобного.
Роналду погрузился на глубину 14 метров, не используя кислородный баллон. Затем 35-летний португалец с помощью троса вернулся на поверхность.
Напомним, недавно "Ювентус" ушел на полноценную паузу - вслед за завершением чемпионата Италии, который команда выиграла, туринцы выбыли из Лиги чемпионов.
В 1/8 финала "Юве" сенсационно уступил французскому "Лиону" по сумме двух матчей - 0:1, 2:1.
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