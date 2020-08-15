"Зовите меня Нептуном": Роналду погрузился на глубину без кислородного баллона (видео)

Португалец решил испытать свой организм погружением на глубину.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил экстремальное погружение на глубину во время отпуска.

Читайте такжеЮвентус возглавил легендарный футболист без тренерского опыта

Видео футболист опубликовал в Instagram.

"Сегодня я проснулся и подумал: "А что происходит в море?". Зовите меня Нептуном", - подписал ролик Роналду, попросив подписчиков не повторять ничего подобного.

Роналду погрузился на глубину 14 метров, не используя кислородный баллон. Затем 35-летний португалец с помощью троса вернулся на поверхность.

Напомним, недавно "Ювентус" ушел на полноценную паузу - вслед за завершением чемпионата Италии, который команда выиграла, туринцы выбыли из Лиги чемпионов.

В 1/8 финала "Юве" сенсационно уступил французскому "Лиону" по сумме двух матчей - 0:1, 2:1.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь