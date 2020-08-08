Лион сенсационно выбил Ювентус из Лиги чемпионов (фото)

Дубль Криштиану Роналду не помог туринскому клубу.

Лига чемпионов вернулась после пятимесячной паузы - в Турине состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом". По его итогам в "Финал восьми" прошел французский клуб.

Гости вышли вперед на 12-й минуте игры - Мемфис Депай "паненкой" реализовал пенальти. Этот гол максимально усложнил жизнь "Ювентусу".- туринцам для выхода в четвертьфинал нужно было забивать трижды.

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"Юве" отыграл один мяч на 43-й минуте - Криштиану Роналду забил с пенальти, который был назначен за игру рукой Депая.

На 60-й минуте Роналду оформил дубль - сместился в центр и нанес мощный удар с левой.

Но на большее "Ювентус" не хватило - "Лион" прошел дальше за счет выездного гола.

В четвертьфинале французский клуб сыграет с "Манчестер Сити".

"Ювентус" - "Лион" - 2:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Роналду, 43 (с пенальти), 60 - Депай, 12 (с пенальти)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Роналду, 70), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 61), Рабио, Бернардески (Дибала, 71, Оливьери, 84), Игуаин, Роналду

"Лион": Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Бруну, Дюбуа (Тете, 90+1), Какере, Ауар (Мендес, 90+1), Корне, Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Джанлуиджи Буффон шуткой отреагировал на пост Криштиану Роналду в сети.

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