В рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Олимпик". Гости одержали победу с минимальным преимуществом.
Счет в матче на 17-й минуте открыл арендованный у "Динамо" Бенито, который забил свой первый гол в УПЛ.
На 62-й минуте Шахаб Захеди удвоил преимущество "Олимпика", реализовав пенальти, который заработал сам. Иранец забил пятый гол в сезоне и догнал Владислава Кулача из "Ворсклы" на вершине гонки бомбардиров УПЛ.
"Колос" сумел отыграть только один мяч - с пенальти отличился Евгений Селезнев.
"Олимпик" набрал 12 очков и поднялся на пятое место в УПЛ. У "Колоса" также 12 очков и шестая строчка в таблице.
"Колос" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Селезнев, 68 (с пенальти) - Бенито, 17, Захеди, 62 (с пенальти)
"Колос": Кучерук, Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко, Данфа (Ильин, 56), Смирный (Богданов, 69), Морозко (Лысенко, 69), Задоя, Костышин (Ориховский, 59), Исаенко (Селезнев, 56)
"Олимпик": Кичак, Цымбалюк, Снурницын, Драме, Ксенз (Чогадзе, 87), Тейшейра (Альваренга, 71), Пасич, Бенито (Завийский, 89), Политыло, Бабенко, Захеди (Каргбо, 72)
Предупреждения: Задоя, Бенито, Бабенко, Данфа, Гавриш, Драме, Ильин, Политыло
Украинская Премьер-лига: 8-й тур
- 8-й тур чемпионата Украины проходит с 30 октября по 1 ноября: где смотреть матчи по ТВ.
- В стартовом матче тура "Шахтер" разгромил юниорский состав "Мариуполя", за который не могли играть сразу 13 арендованных у "горняков" футболистов.
- Тур продолжится матчем "Днепр-1" - "Динамо", видео трансляция которого доступна на УНИАН.
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