Донецкий клуб прервал серию из двух поражений подряд.

В рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Олимпик". Гости одержали победу с минимальным преимуществом.

Счет в матче на 17-й минуте открыл арендованный у "Динамо" Бенито, который забил свой первый гол в УПЛ.

На 62-й минуте Шахаб Захеди удвоил преимущество "Олимпика", реализовав пенальти, который заработал сам. Иранец забил пятый гол в сезоне и догнал Владислава Кулача из "Ворсклы" на вершине гонки бомбардиров УПЛ.

"Колос" сумел отыграть только один мяч - с пенальти отличился Евгений Селезнев.

"Олимпик" набрал 12 очков и поднялся на пятое место в УПЛ. У "Колоса" также 12 очков и шестая строчка в таблице.

"Колос" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Селезнев, 68 (с пенальти) - Бенито, 17, Захеди, 62 (с пенальти)

"Колос": Кучерук, Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко, Данфа (Ильин, 56), Смирный (Богданов, 69), Морозко (Лысенко, 69), Задоя, Костышин (Ориховский, 59), Исаенко (Селезнев, 56)

"Олимпик": Кичак, Цымбалюк, Снурницын, Драме, Ксенз (Чогадзе, 87), Тейшейра (Альваренга, 71), Пасич, Бенито (Завийский, 89), Политыло, Бабенко, Захеди (Каргбо, 72)

Предупреждения: Задоя, Бенито, Бабенко, Данфа, Гавриш, Драме, Ильин, Политыло

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

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Автор: Антон Дударь