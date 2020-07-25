Футболист Вольфсбурга сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с Шахтером

Немецкому клубу предстоит провести матч в Украине 5 августа.

Защитник соперника "Шахтера" по Лиге Европы "Вольфсбурга" Кевин Мбабу сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил официальный сайт "Вольфсбурга".

На данный момент Мбабу находится у себя дома на самоизоляции.

Спортивный директор клуба Марсель Шефер отметил, что болезнь Мбабу проходит без симптомов.

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В "Вольфсбурге" отметили, что примут все необходимые меры предосторожности, чтобы не позволить вирусу распространиться в клубе.

В этом сезоне Мбабу провел 27 матчей за "Вольфсбург", в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" запланирована на 5 августа. Она состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В первом матче "горняки" одержали выездную победу со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Вольфсбурге" выразили недовольство тем, что УЕФА разрешил провести ответную встречу в Украине.

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