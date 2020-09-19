"Десна" в Кропивницком не смогла обыграть "Ингулец".

В рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги в Кропивницком состоялся матч между "Десной" и "Ингульцом".

Командам не удалось выявить победителя.

На 49-й минуте матча Андрей Гитченко вывел "Десну" вперед после паса Филиппа Будковского. Однако через восемь минут Ника Сичинава сравнял счет дальним ударом в верхний угол ворот.

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"Десна" набрала 5 очков в трех турах и после этой игры занимает в таблице УПЛ третье место. У "Ингульца" - 2 очка и десятая позиция.

"Ингулец" - "Десна" - 1:1

Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49

"Ингулец": Крынский, Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб, Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый, Сичинава

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46), Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79), Тотовицкий, Дегтярев (Будковский, 46)

Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский - Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

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Автор: Антон Дударь