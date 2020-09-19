В рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги в Кропивницком состоялся матч между "Десной" и "Ингульцом".
Командам не удалось выявить победителя.
На 49-й минуте матча Андрей Гитченко вывел "Десну" вперед после паса Филиппа Будковского. Однако через восемь минут Ника Сичинава сравнял счет дальним ударом в верхний угол ворот.
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"Десна" набрала 5 очков в трех турах и после этой игры занимает в таблице УПЛ третье место. У "Ингульца" - 2 очка и десятая позиция.
"Ингулец" - "Десна" - 1:1
Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49
"Ингулец": Крынский, Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб, Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый, Сичинава
"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46), Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79), Тотовицкий, Дегтярев (Будковский, 46)
Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский - Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.
Украинская Премьер-лига: 3-й тур
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