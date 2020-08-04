"О таком пути можно только мечтать": легендарный вратарь Касильяс завершил карьеру

Икер Касильяс в прошлом году перенес инфаркт.

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

Читайте такжеЗнаменитый нидерландский футболист возобновил карьеру через год после ее завершения (фото)

Свое заявление 39-летний футболист опубликовал в Twitter.

"Большой смысл имеет тот путь, который ты выбрал, а также люди, которые тебя окружают, а вовсе не итог истории. Думаю, что после всех моих усилий можно сказать, что о таком пути и достижениях можно было только мечтать", - написал знаменитый игрок.

Стоит отметить, что в мае прошлого года Касильяс перенес инфаркт во время тренировки "Порту". После этого голкипер приостановил игровую карьеру. В ноябре прошлого года он вернулся к тренировкам, но в матчах не участвовал.

Икер Касильяс является воспитанником "Реала". За мадридцев он провел 510 матчей, после чего покинул клуб в 2015-м году и перешел в "Порту".

За свою карьеру он стал пятикратным чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Кубок Испании и четыре раза - Суперкубок. В Португалии вратарь успел дважды выиграть национальный титул, и по разу - Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Испании голкипер провел 167 поединков и пропустил 94 мяча.

УНИАН ранее сообщал о том, что Касильяс передумал идти в президенты Федерации футбола Испании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram