Легендарный вратарь Касильяс передумал идти в президенты Федерации футбола Испании

Для Икера Касильяса в нынешней ситуации выборы отошли на второй план.

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс заявил, что передумал принимать участие в выборах на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Об этом он сообщил в Twitter.

Касильяс снял свою кандидатуру.

"Главная причина, побудившая меня принять данное решение - это чрезвычайное социально-экономическое положение, ситуация в области здравоохранения. Это заставляет выборы отойти на второй план. Думаю, пришло время сплотиться, а не разделяться, это то, что нужно футболу и обществу сейчас", - написал Касильяс.

Он также сообщил, что "не закрывает эту дверь полностью":

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"Я хотел бы честного, прозрачного и по-настоящему широкого участия в избирательном процессе, в поисках лучшего для испанского футбола. Надеюсь, это произойдет на следующих выборах".

На данный момент должность президента Федерации футбола Испании занимает Луис Рубиалес.

Напомним, в мае прошлого года Касильяс перенес инфаркт во время тренировки "Порту". После этого голкипер приостановил игровую карьеру. В ноябре прошлого года он вернулся к тренировкам, но в матчах на поле не выходил. В феврале Касильяс завершил карьеру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что знаменитый испанский вратарь будет тренировать клуб из четвертого дивизиона.

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