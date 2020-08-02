"Надо совесть иметь": Суркис вспомнил случаи предательства в жизни Блохина

Президент "Динамо" ответил клубной легенде после его высказываний относительно Мирчи Луческу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на заявление легенды клуба Олега Блохина, который назвал назначение главным тренером команды Мирчи Луческу "плевком в лицо".

Читайте также"Кто угодно - только не он": Блохин эмоционально раскритиковал решение назначить Луческу тренером Динамо

Суркис высказался в эфире программы "Мага" на канале "112 Украина".

"Хотел бы напомнить Блохину, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, он по дороге тоже кого-то предал.

Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через две минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Олегу Владимировичу, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас он в УАФ верно служит", - сказал президент "Динамо".

Также Суркис вспомнил неудачный опыт работы Блохина во главе "Динамо":

"Было куплено футболистов на 70 миллионов евро, а, может быть, и больше. Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь".

Как сообщал УНИАН, в этом интервью Суркис рассказал, как Ахметов отреагировал на назначение Луческу в "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram