"Надо совесть иметь": Суркис вспомнил случаи предательства в жизни Блохина
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на заявление легенды клуба Олега Блохина, который назвал назначение главным тренером команды Мирчи Луческу "плевком в лицо".
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Суркис высказался в эфире программы "Мага" на канале "112 Украина".
"Хотел бы напомнить Блохину, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, он по дороге тоже кого-то предал.
Второе. Он работал тренером сборной, но он ее бросил через две минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Олегу Владимировичу, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в "Динамо". А сейчас он в УАФ верно служит", - сказал президент "Динамо".
Также Суркис вспомнил неудачный опыт работы Блохина во главе "Динамо":
"Было куплено футболистов на 70 миллионов евро, а, может быть, и больше. Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь".
Как сообщал УНИАН, в этом интервью Суркис рассказал, как Ахметов отреагировал на назначение Луческу в "Динамо".
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