"Жизнь - боль": футболист сборной Украины поиздевался над женой в отпуске (видео)
13:49, 08 июля 2020Футбол
338 0
Игорь Харатин весело отдыхает в Турции.
Харатин отправился в отпуск после успешного сезона с Ференцварошем / фото fradi.hu
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин решил напугать свою жену Карину во время отпуска в Турции.
Читайте такжеУкраинский футболист показал трюк с теннисным шариком и стал хитом сети (видео)
Девушка отдыхала на лежаке возле бассейна, когда 25-летний футболист незаметно подкрался и прыгнул рядом с ней в воду.
Брызги попали точно в "цель" - вторая половинка спортсмена явно не ожидала такого развития событий.
"Жизнь - боль", - подписал Харатин видео с забавным моментом в Instagram.
УНИАН ранее сообщал о том, что Харатин в составе "Ференцвароша" стал чемпионом Венгрии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter