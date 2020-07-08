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"Жизнь - боль": футболист сборной Украины поиздевался над женой в отпуске (видео)

13:49, 08 июля 2020
Футбол
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Харатин отправился в отпуск после успешного сезона с Ференцварошем / фото fradi.hu

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Девушка отдыхала на лежаке возле бассейна, когда 25-летний футболист незаметно подкрался и прыгнул рядом с ней в воду.

Брызги попали точно в "цель" - вторая половинка спортсмена явно не ожидала такого развития событий.

"Жизнь - боль", - подписал Харатин видео с забавным моментом в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Харатин в составе "Ференцвароша" стал чемпионом Венгрии.

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