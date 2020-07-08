"Жизнь - боль": футболист сборной Украины поиздевался над женой в отпуске (видео)

Игорь Харатин весело отдыхает в Турции.

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин решил напугать свою жену Карину во время отпуска в Турции.

Читайте такжеУкраинский футболист показал трюк с теннисным шариком и стал хитом сети (видео)

Девушка отдыхала на лежаке возле бассейна, когда 25-летний футболист незаметно подкрался и прыгнул рядом с ней в воду.

Брызги попали точно в "цель" - вторая половинка спортсмена явно не ожидала такого развития событий.

"Жизнь - боль", - подписал Харатин видео с забавным моментом в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Харатин в составе "Ференцвароша" стал чемпионом Венгрии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram