Ребров во второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии во главе Ференцвароша

Команда с украинцами в составе одержала решающую победу.

"Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, в 30-м туре чемпионата Венгрии в гостях встречался с "Гонведом" и одержал победу со счетом 2:0. Эти три очка принесли команде украинского специалиста второй подряд титул чемпиона страны.

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В составе команды Реброва в игре приняли участие двое украинцев - Александр Зубков и Игорь Гаратин. Первый вышел на поле в старте, а на 53-й минуте отличился результативной передачей. Второй вышел на замену на 77-й минуте.

"Ференцварош" стал недосягаемым для преследователей и во второй раз подряд под руководством Сергея Реброва стал чемпионом. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров ответил на слухи о переходе в турецкий топ-клуб.

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