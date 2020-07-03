Барселону возглавит клубная легенда - СМИ

Хави может принять команду уже в межсезонье.

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави после окончания сезона станет главным тренером каталонской команды.

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Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

По информации источника, президент "Барсы" Жозеп Бартомеу провел переговоры с 40-летним специалистом, который ныне тренирует катарский "Аль-Садд". Хави дал свое согласие принять команду в межсезонье, а футболисты поддержали будущее назначение.

Ожидается, что действующий главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет уволен после окончания Ла Лиги и Лиги чемпионов, либо в ближайшее время. В последнем случае его место временно займет Гарсия Пимьенте, тренирующий вторую команду клуба.

Напомним, "Барселона" отстала в чемпионской гонке от "Реала" уже на четыре очка, а в команде существуют серьезные разногласия между игроками и тренерским штабом.

УНИАН ранее сообщал о том, что отец звезды "Барселоны" публично оскорбил Сетьена.

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