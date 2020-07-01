"Просто пассажир": отец звезды Барселоны оскорбил главного тренера команды

В семье Антуана Гризманна недовольны положением форварда в команде.

Ален Гризманн, отец форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, резко высказался в адрес главного тренера каталонцев Кике Сетьена.

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Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Родственник футболиста отреагировал на слова самого Сетьена, который признался, что ему надо ставить в состав Луиса Суареса и Лионеля Месси, поэтому для Гризманна сложно найти место на поле.

"Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир", - заявил Гризманн-старший в адрес тренера.

Последнюю полную игру за "Барсу" Антуан Гризманн провел еще 16 июня против "Леганеса" (2:0). В минувшем поединке с "Атлетико" (2:2) француз вышел на замену на 90-й минуте. Брат игрока Тео Гризманн после этого написал, что ему "хочется плакать".

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси преодолел историческую отметку по количеству голов за карьеру.

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