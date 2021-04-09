Колоритный мужчина, выбежавший на поле без одежды, оказался известной в Испании личностью.

Мужчиной, который выбежал голым на поле во время матча Лиги Европы "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (0:2), оказался известный в Испании бизнесмен Ольмо Гарсиа.

Об этом сообщает Marca.

Это не первая выходка Гарсии - мужчина с пышной шевелюрой прославился своими прогулками без одежды. Он прогуливается голым с 2016 года. Его видели обнаженным на улице, в торговом центре и даже на горнолыжном склоне.

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Ольмо устраивает протесты в защиту человека и окружающей среды.

Несколько лет назад он оправдывал свои действия следующим образом: "Для меня это способ заявить о чистоте, о мире, показать, что, снимая одежду, вы более искренни со всем, что вас окружает".

Гарсиа считает, что своими выходками "никого не беспокоит".

Бизнесмен с 2004 года владеет большим промышленным складом и занимается реализацией белков и продуктов питания для спортсменов.

El loco de Granada vuelve a la carga y esta vez, subido a la Catedral pic.twitter.com/Y1lQZgnBpD — El meng1977 (@educhusevassio1) December 9, 2020

olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ — ｡ﾟlucía 🏹༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021

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Автор: Антон Дударь