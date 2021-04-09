Мужчиной, который выбежал голым на поле во время матча Лиги Европы "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (0:2), оказался известный в Испании бизнесмен Ольмо Гарсиа.
Об этом сообщает Marca.
Это не первая выходка Гарсии - мужчина с пышной шевелюрой прославился своими прогулками без одежды. Он прогуливается голым с 2016 года. Его видели обнаженным на улице, в торговом центре и даже на горнолыжном склоне.
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Ольмо устраивает протесты в защиту человека и окружающей среды.
Несколько лет назад он оправдывал свои действия следующим образом: "Для меня это способ заявить о чистоте, о мире, показать, что, снимая одежду, вы более искренни со всем, что вас окружает".
Гарсиа считает, что своими выходками "никого не беспокоит".
Бизнесмен с 2004 года владеет большим промышленным складом и занимается реализацией белков и продуктов питания для спортсменов.
El loco de Granada vuelve a la carga y esta vez, subido a la Catedral pic.twitter.com/Y1lQZgnBpD— El meng1977 (@educhusevassio1) December 9, 2020
olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ— ｡ﾟlucía 🏹༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021
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