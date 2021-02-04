"Барселона" в драматичном матче пробилась в полуфинал Кубка Испании. Каталонцы в 1/4 финала по итогам дополнительного времени прошли "Гранаду".
В конце матча "Барселона" проигрывала с разницей в два мяча, однако благодаря автоголу голкипера и точному удару Жорди Альбы головой сумела перевести игру в овертайм.
Читайте такжеШедевр Месси со штрафного помог Барселоне обойти Реал в таблице чемпионата Испании (видео)Отметим, что в конце второго тайма "Гранаду" один раз спасала перекладина и дважды - штанга.
В дополнительное время команды забили еще трижды, но решающее слово осталось за "Барселоной".
"Гранада" - "Барселона" - 3:5
Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 - Эскандель, 88 (автогол), Альба, 90+2, 113, Гризманн, 100, Де Йонг, 108
"Гранада": Эскандель, Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес, Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас (Вальехо, 80), Этеки (Перес, 105), Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо (Суарес, 66)
"Барселона": тер Штеген, Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтити (Брэйтуэйт, 64), Альба, Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педри (Лангле, 105), Тринкан (Дембеле, 63), Гризманн, Месси
Обзор матча опубликовал YouTube-канал "Барселоны".
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