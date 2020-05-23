Определен победитель: чемпионат Украины по футзалу завершен досрочно

Титул завоевал херсонский "Продэксим".

Исполком Ассоциации футзала Украины провел заседание, на котором было принято решение досрочно завершить клубный чемпионат страны.

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Об этом сообщила пресс-служба АФУ.

В турнире было сыграно более половины матчей, а остановка сезона позволит участникам оставаться в безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Чемпионом признан МФК "Продэксим", который после 16 туров набрал 44 очка и опережал киевский ХИТ на восемь пунктов. Херсонский клуб стал четырехкратным чемпионом страны и получил право выступить в Лиге чемпионов следующего сезона. В первую тройку вошел НФК "Ураган" из Ивано-Франковска.

Также было решено не возобновлять сезон в Первой лиге, где первое место досталось "Де Трейдингу" из Николаевки.

Как сообщал УНИАН, ранее также досрочно был завершен чемпионат Украины по гандболу.

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