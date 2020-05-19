Объявлен победитель: чемпионат Украины по гандболу завершен досрочно

Турнир не возобновится из-за коронавируса.

Чемпионат Украины по гандболу сезона 2019-2020 завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил XSport.ua со ссылкой на заявление пресс-службы запорожского "Мотора".

Чемпионом гандбольной Суперлиги признан "Мотор". Запорожский клуб стал обладателем золотых наград в восьмой раз в истории и восьмой раз подряд.

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На момент остановки чемпионата было сыграно 16 туров, по итогам которых "Мотор" сумел набрать 32 очка и возглавлял турнирную таблицу. Ближайших преследователей ("Запорожье" и "Донбасс Мариуполь") он опережал на 8 очков.

Остальные призовые места будут распределены позже.

Что касается Кубка Украины по гандболу, то он может быть доигран в августе.

Как сообщал УНИАН, ранее также досрочно был завершен чемпионат Украины по баскетболу.