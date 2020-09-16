Подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеский матч со сборной Франции.

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что сборная Украины в октябре проведет товарищеский матч против сборной Франции.

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Информацию о матче опубликовал официальный сайт УАФ.

Встреча Франция - Украина пройдет 7 октября. Команды сыграют на "Стад де Франс" в Сен-Дени. Стартовый свисток прозвучит в 22.10 по киевскому времени.

Отметим, что изначально матч Франция - Украина должен был состояться 27 марта этого года, однако его пришлось перенести из-за коронавируса.

Сборная Украины: матчи в 2020 году

В сентябре сборная Украины стартовала в Лиге А Лиги наций. "Желто-синие" сперва обыграли Швейцарию (2:1), а затем разгромно проиграли Испании (0:4). После двух туров украинцы занимают второе место в своей группе.

После матча против сборной Франции в октябре украинской команде предстоит провести две встречи в рамках Лиги наций: 10 октября в Киеве с Германией, а 13 октября в столице Украины - с Испанией.

В ноябре украинскую сборную также ждут три игры. В лиге наций команда Шевченко на выезде встретится с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября). Предшествовать этим поединкам будет контрольный матч против сборной Польши. Ранее было объявлено, что его сборная Украины проведет 11 ноября.

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Автор: Антон Дударь