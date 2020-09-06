Команда Андрея Шевченко без шансов проиграла сборной Испании.

Сборная Украины во втором туре группового этапа Лиги наций 2020-2021 на выезде играла против сборной Испании.

Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:4. Украинская сборная повторила свое самое крупное поражение в истории и потерпела самое крупное поражение при Шевченко.

Украина пропустила уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил Ансу Фати в штрафной, а Серхио Рамос реализовал пенальти.

В дальнейшем Испания доминировала на поле, тогда как у нашей сборной игра не клеилась. На 29-й минуте Рамос оформил дубль, на этот раз забив головой после навеса Дани Ольмо.

Еще через три минуты испанцы довели счет до разгромного. Фати нанес точный обводящий удар в дальний угол - мяч влетел в ворота от штанги. В 17 лет и 311 дней он стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

После перерыва Украине не удалось изменить ситуацию на поле. А на 84-й минуте испанцы забили еще раз - Кривцов неудачно скинул мяч на Феррана Торреса, который нанес точный удар в касание.

Испания - Украина - 4:0

Голы: Рамос, 3 (с пенальти), 29, Фати, 32, Ферран Торрес, 84

Испания: де Хеа, Навас, Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Родри (Оскар, 69), Тьяго Алькантара, Мерино (Ферран Торрес, 74), Дани Ольмо, Фати, Морено

Украина: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Харатин (Сидорчук, 63), Малиновский, Зинченко, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук

Предупреждения: Родри - Малиновский, Коваленко

Сборная Украины в Лиге наций: главное

Ранее Украина трижды в истории проигрывала со счетом 0:4 (Хорватии в 1995 году, Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м).

В первом матче Лиги наций 2020-2021 украинская сборная со счетом 2:1 выиграла у команды Швейцарии.

После двух туров Украина с 3 очками занимает в своей группе третье место. В параллельном матче Швейцария и Германия сыграли вничью - 1:1.

Беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко прервалась на отметке в 12 матчей.

В этом розыгрыше Лиги наций Украина дебютирует в Лиге А, куда пробилась по итогам выступления в сезоне 2018-2019.

Свой следующий матч украинцы проведут 10 октября дома против сборной Германии.

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Автор: Антон Дударь