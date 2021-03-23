Команда Андрея Шевченко стартует в отборе сложнейшим выездным поединком.

24 марта сборная Украины на выезде начнет свой отборочный цикл ЧМ-2022 матчем против действующих чемпионов мира - французов. Встреча пройдет в Сен-Дени на арене "Стад де Франс".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

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Обслуживать поединок будет немецкая бригада арбитров во главе с 39-летним Тобиасом Штилером.

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Квалификация ЧМ-2022

Франция - Украина

Онлайн-трансляция матча

Франция - Украина: анонс матча

Украина не сможет точно в этом матче рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова. У французов под вопросом участие лидера - Килиана Мбаппе.

Андрей Шевченко накануне матча:

"Когда игроки приезжают из клубов в национальную команду, они должны сразу же забывать свои предыдущие игры, будь они удачны или неудачны. Это совсем другой уровень, совсем другая концентрация. Здесь игроки обязаны перестраиваться. Как бы ни было хорошо или плохо у них в клубах, здесь совсем другая история. Надеюсь, что игроки прислушаются к моим словам".

Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча:

"Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче - 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У украинцев хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. "Сине-желтые" победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру".

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем