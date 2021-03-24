Игрок "МанСити" станет 29-м в истории, кому выпала такая честь.

В иерархии сборной Украины накануне матча квалификации ЧМ-2022 с французами произошли определенные изменения.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

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У "желто-синей" команды сменился капитан. На поединок с Францией с капитанской повязкой выведет своих партнеров Александр Зинченко.

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1,2,3".

Футболист "Манчестер Сити" станет 29-м капитаном в истории национальной команды.

В последнее время капитанами были Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко. Однако последние двое не попали в заявку, а Пятов скорее всего будет на скамейке запасных.

24-летний Зинченко имеет в активе за сборную 35 поединков, где забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

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Автор: Будрин Артем