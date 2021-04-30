Наставник сборной Украины "помнит наизусть события той ночи".

Знаменитый в прошлом нападающий итальянского "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил события 25 мая 2005-го года, когда случился величайший поединок в истории Лиги чемпионов.

Тогда "Милан" после первого тайма вел в счете 3:0, но "Ливерпуль" во второй половине встречи переломил ход игры и отыгрался и в итоге завоевал желанный трофей. Английский клуб с тех пор нарекли "королем камбэков".

Слова Шевченко приводит Corriere della Sera.

"Это рана, которая все еще кровоточит. Писали, что между первым и вторым таймом мы начали праздновать. Это ложь. Скорее, Паоло Мальдини был первым, кто сказал, что "Ливерпуль" не сдастся, даже если они проигрывают 0:3. Мы повторили это друг другу", - ностальгирует маэстро.

"В первые три месяца после того болезненного поражения в финале Лиги чемпионов я просыпался ночью с криком и начинал думать об этом. Я до сих пор думаю об этом, несмотря на то, что прошло шестнадцать лет. Многие из моих товарищей по команде никогда больше не хотели смотреть эту игру. Я же знаю ее наизусть", - добавил Шевченко.

Напомним, что недавно 44-летний специалист показал как проводит свой досуг в компании бывших игроков "Челси".

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Автор: Артем Будрин