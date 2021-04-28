Андрей Шевченко провел время в компании с известными экс-футболистами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с легендарными экс-футболистами "Челси" Джоном Терри и Джанфранко Дзолой.

Об этом Шевченко сообщил в Instagram, опубликовав фото.

"Отлично провел время в хорошей компании Джона Терри и Джанфранко Дзолы", - написал украинский тренер.

Напомним, во время выступления за "Челси" Шевченко играл вместе с Терри.

Экс-защитник играл за "синих" с 1998 по 2017 годы, а Дзола был игроком "Челси" в период с 1996 по 2003 годы.

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Автор: Антон Дударь