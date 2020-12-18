От Украины в голосовании принимали участие главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.

17 декабря состоялась церемония награждения ФИФА The Best-2020, во время котоигроком 2020-го стал нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. А тренером года признан менеджера "Ливерпуля" Юрген Клопп, который получил награду второй год подряд.

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От Украины в голосовании принимали участие главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов. Как передает ТСН, Пятов на первое место поставил Левандовски, на второе - полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брейне, на третье - защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Шевченко также отдал первое место Левандовски, второе - полузащитнику "Ливерпуля" Тьаго Алькантари, третье-ван Дейку.

Лучшим тренером года Пятов назвал Ханса-Дитера Флика из "Баварии", вторым - Клоппа, третьим - Хулена Лопетеги из "Севильи".

Шевченко поставил на первое место Клоппа, на второе - Флика, на третье – Зинедина Зидана из "Реала".

ФИФА The Best-2020

Церемония вручения наград ФИФА The Best состоялась 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса она прошла в онлайн-формате.

Награду Левандовски вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Автор: Андрей Василюк