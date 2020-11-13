24 сборные начнут борьбу на турнире следующим летом.

После завершения плей-офф квалификации стал известен окончательный состав всех групп Евро-2020, который пройдет следующим летом.

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К двадцати сборным, преодолевшим европейскую квалификацию, присоединились четыре победителя стыковых матчей.

Состав групп Евро-2020

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

В плей-офф выйдут две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучших команды из числа тех, которые займут третьи места.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Планируется, что турнир пройдет в двенадцати странах.

В 2021 году турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В турнире примут участие 24 сборные. Обновленный календарь турнира опубликован на официальном сайте УЕФА.

В УЕФА рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

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Автор: Антон Дударь