Эрлинг Холанд забил больше всех в истории в первых десяти матчах в Лиге чемпионов.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил гол в ворота "Зенита" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов и установил новый рекорд турнира.

Об этом сообщает Sky Sports Statto в Twitter.

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Благодаря этому голу Холанд установил новый рекорд турнира - он забил больше всех за первые десять матчей в ЛЧ.

На счету норвежца 12 забитых мячей в 10 матчах в основной сетке Лиги чемпионов.

20-летний Холанд превзошел рекорд Симоне Индзаги, Гарри Кейна и Садио Мане, которые в своих первых десяти играх в Лиге чемпионов забили по 9 голов.

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале этого года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

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Автор: Антон Дударь