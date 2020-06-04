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Хочет зарабатывать больше: украинского футболиста не устроили условия нового контракта в Европе

14:07, 04 июня 2020
Футбол
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Дмитрий Чигринский в этом сезоне провел за АЕК 17 матчей / фото aekfc.gr

Об этом сообщает SDNA со ссылкой на газету Sportday.

Чигринского не устроила зарплата, предложенная клубом. АЕК предложил снижение зарплаты с бонусами за дополнительные матчи, а контракт по схеме "1+1". Предложение клуба обусловлено регулярными травмами футболиста.

Футболист хочет сохранить оклад, близкий к нынешнему - 400 тысяч евро в год. Также он рассчитывает на двухлетний контракт.

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Переговоры между 33-летним Чигринским и клубом продолжаются, но стороны пока далеки от договоренности.

Также известно, что по окончании нового контракта АЕК может предложить Чигринскому административную должность в клубе.

В сезоне 2019-2020 Чигринский провел за АЕК 17 матчей, в которых забил 1 гол. За греческий клуб украинец выступает с 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Чигринского включили в сборную худших партнеров Лео Месси по команде.

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