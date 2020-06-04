Хочет зарабатывать больше: украинского футболиста не устроили условия нового контракта в Европе

Дмитрий Чигринский может покинуть греческий АЕК, за который выступает в последние годы.

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский недоволен условиями нового личного контракта, который ему предложил греческий АЕК.

Об этом сообщает SDNA со ссылкой на газету Sportday.

Чигринского не устроила зарплата, предложенная клубом. АЕК предложил снижение зарплаты с бонусами за дополнительные матчи, а контракт по схеме "1+1". Предложение клуба обусловлено регулярными травмами футболиста.

Футболист хочет сохранить оклад, близкий к нынешнему - 400 тысяч евро в год. Также он рассчитывает на двухлетний контракт.

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Переговоры между 33-летним Чигринским и клубом продолжаются, но стороны пока далеки от договоренности.

Также известно, что по окончании нового контракта АЕК может предложить Чигринскому административную должность в клубе.

В сезоне 2019-2020 Чигринский провел за АЕК 17 матчей, в которых забил 1 гол. За греческий клуб украинец выступает с 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Чигринского включили в сборную худших партнеров Лео Месси по команде.

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