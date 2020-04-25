Украинского футболиста включили в символическую сборную худших партнеров Месси по команде

Дмитрий Чигринский провел в одной команде с Лионелем Месси один сезон.

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский включен в символическую сборную худших партнеров в карьере Лионеля Месси.

Такую команду составило издание The Sun.

В команду включены Вилли Кабальеро (Аргентина), Дуглас ("Барселона"), Сантьяго Вергини (Аргентина), Дмитрий Чигринский ("Барселона"), Марк Муньеса ("Барселона"), Алекс Сонг ("Барселона"), Энцо Перес (Аргентина), Сандро Рамирес ("Барселона"), Кевин-Принс Боатенг ("Барселона"), Рики Альварес (Аргентина), Франко ди Санто (Аргентина).

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"Летом 2009 года Чигринский прибыл в "Барселону" за 20 миллионов фунтов стерлингов - большие деньги в то время для защитника. Перед этим он выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА, и Гвардиола подписал его. Но у Чигринского возникли трудности с испанским языком, и он не смог выбить Пуйоля или Пике из состава. Он был отправлен обратно в "Шахтер", проведя 851 минуту за "Барселону". Хотя, по слухам, это было против воли Гвардиолы - президент Сандро Росель был недоволен подписанием", - отметили в The Sun.

Чигринский провел в составе "Барселоны" в общей сложности 14 матчей.

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