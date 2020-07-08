Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Команды проведут решающий поединок турнира.

В среду, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист" киевское "Динамо" встретится с полтавской "Ворсклой" в финале Кубка Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.

Начало матча - в 21.30.

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В полуфинале команды столкнулись с разным уровнем сопротивления. "Динамо" гостило у "Миная" и на классе оформило победу со счетом 2:0 благодаря дублю датчанина Миккеля Дуэлунда. "Ворскла", в свою очередь, прошла "Мариуполь" только в серии пенальти (игровое время - 1:1) благодаря яркой игре 16-летнего голкипера Павла Исенко.

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В УПЛ у "Динамо" хватает проблем. Киевляне ведут борьбу за серебро чемпионата с "Десной" и "Зарей", а в прошлом туре команда Алексея Михайличенко уступила донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3, что может сказаться на психологическом состоянии игроков.

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"Ворскла" не имеет серьезных турнирных задач в чемпионате, поэтому в минувшем туре главный тренер Юрий Максимов выпустил на игру со "Львовом" (2:2) молодежь и сам посещать поединок не стал. Команда получила возможность отдохнуть перед финалом.

В последние годы статистика полностью на стороне киевлян. "Динамо" выиграло у "Ворсклы" в семи последних официальных матчах.

Кубок Украины. Финал

Динамо - Ворскла

Онлайн-трансляция матча

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