Динамо - Ворскла: анонс финала Кубка Украины

Полтавский клуб постарается совершить подвиг, а динамовцы обязаны подтвердить статус фаворита.

8 июля в финале Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.

Начало встречи - в 21.30.

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"Динамо"

Команда Алексея Михайличенко находится в сложном психологическом состоянии. Киевляне потерпели два подряд поражения в Украинской Премьер-лиге - причем оба раза со счетом 2:3. Сначала на последних минутах была упущена ничья против "Десны", а затем динамовцы уступили "Шахтеру", у которого фактически не было мотивации.

В итоге "Динамо" занимает только третье место в чемпионате и ведет борьбу с "Десной" и "Зарей" за серебро и путевку в Лигу чемпионов.

Что касается кадровой ситуации, то из-за дисквалификации не сыграет Йосип Пиварич. После травм восстановились Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Цыганков и Никита Бурда - все они попали в заявку, но их кондиции вызывают вопросы.

На пути к финалу "Динамо" обыграло "Шахтер" (2:1), "Александрию" (1:0) и "Минай" (2:0). Победа на турнире является единственным шансом для команды скрасить в целом не самый удачный сезон.

Столичный клуб является 11-кратным чемпионом турнира.

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"Ворскла"

Полтавский клуб уже может считать нынешний результат большим успехом. Нынешняя "Ворскла" далека от своей лучшей версии, команда даже рисковала вылететь из Премьер-лиги, но сейчас подопечные Юрия Максимова опережают опасную зону на четыре очка и могут полностью сосредоточиться на финале.

В прошлом туре УПЛ "Ворскла" сыграла вничью со "Львовом" (2:2), но при этом матч пропустили на только основные футболисты, но и главный тренер. Таким образом удалось отдохнуть перед битвой с "Динамо".

На турнирной дистанции Кубка полтавчане одолели "Колос" (1:0), после чего разобрались с "Десной" (1:0), а самым ярким стало полуфинальное противостояние с "Мариуполем". 16-летний кипер Павел Исенко в серии пенальти отразил три удара азовцев и вывел "Ворсклу" в финал. Парня специально готовили к серии, а при счете 1:1 он вышел на поле и стал героем поединка.

"Ворскла" один раз выигрывала Кубок Украины - в 2009-м году команда шокировала в финале "Шахтер" (1:0).

История противостояний

Команды уже встречались в Кубке Украины - было это в сезоне-2002/03 на стадии 1/4 финала. Тогда в двух матчах победу одержали динамовцы - 1:0 и 4:0.

В последнее время "Динамо" также не имеет проблем против предстоящего соперника. Серия побед киевлян на официальном уровне составляет уже семь поединков и еще один - товарищеский. Прошлый матч команды провели в рамках УПЛ 22 февраля - киевляне победили со счетом 2:1 благодаря голам Буяльского и Вербича.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин

"Ворскла": Ризнык, Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута, Кане, Пуцлин, Скляр, Ребенок, Кулач, Степанюк

Слова перед матчем

Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы":

"Предпочитаю смотреть на вещи реально. Тот факт, что мы пробились в финал и попали на этот праздник, уже говорит о том, что команда прыгнула выше головы. Еще вчера мы шли на последнем месте в чемпионате и мечтали удержаться в Премьер-лиге, а теперь можем реально замахнуться на еврокубки. Это само по себе большое достижение, а что будет дальше - покажет время".

Иван Яремчук, бывший футболист "Динамо":

"Думаю, в предстоящей встрече многое будет зависеть от реализации голевых моментов, которые будут появляться в игре. Сейчас состав "Динамо" не такой уж сильный, поэтому оцениваю шансы команд на победу как 50% на 50%. Молодые ребята будут сражаться и биться до конца. "Динамо" потеряло чемпионство, поэтому постарается выиграть хотя бы один трофей - Кубок. "Ворскла" так же свой шанс постарается не упустить".

Арбитр

Работать на матче будет женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Главным по VAR назначен Виталий Романов.

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