Футболиста Динамо признали лучшим игроком месяца в УПЛ
21:34, 03 августа 2020Футбол
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Беньямин Вербич результативно играл за "Динамо" в июле.
Беньямин Вербич - один из лидеров Динамо / фото Динамо Киев
Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока чемпионата по итогам июля.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Им признан нападающий киевского "Динамо" Беньямин Вербич.
В опросе болельщиков Вербич набрал 26% голосов и опередил Дениса Фаворова из "Десны" (23%).
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В июле Вербич провел в рамках чемпионата Украины три матча, в которых забил три гола.
Также был определен лучший тренер месяца. Им стал Руслан Костышин, который сумел вывести "Колос" в квалификацию Лиги Европы.
Как сообщал УНИАН, Вербич получил травму в матче против "Зари" и перенес операцию, из-за которой пропустит от трех до четырех недель.
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