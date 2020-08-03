Футболиста Динамо признали лучшим игроком месяца в УПЛ

Беньямин Вербич результативно играл за "Динамо" в июле.

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока чемпионата по итогам июля.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан нападающий киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

В опросе болельщиков Вербич набрал 26% голосов и опередил Дениса Фаворова из "Десны" (23%).

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В июле Вербич провел в рамках чемпионата Украины три матча, в которых забил три гола.

Также был определен лучший тренер месяца. Им стал Руслан Костышин, который сумел вывести "Колос" в квалификацию Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, Вербич получил травму в матче против "Зари" и перенес операцию, из-за которой пропустит от трех до четырех недель.

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