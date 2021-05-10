Киевляне опередили "Шахтер" на рекордное количество очков.

Киевское "Динамо" установило рекорд чемпионатов Украины в сезоне 2020-2021.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В чемпионской гонке "Динамо" опередило своего ближайшего преследователя "Шахтер" на 11 очков. Это рекордный отрыв для тех сезонов, когда в чемпионате Украины участвовало 14 команд.

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Предыдущий рекорд также принадлежал "Динамо" - в сезоне 2014-2015 киевляне опередили "Шахтер" на 10 очков.

Всего в таком формате чемпионат проводился пять раз.

2000/01 - "Динамо" - 64 очка, "Шахтер" - 63 очка

2001/02 - "Шахтер" - 66, "Динамо" - 65

2014/15 - "Динамо" - 66, "Шахтер" - 56

2015/16 - "Динамо" - 70, "Шахтер" - 63

2020/21 - "Динамо" - 65, "Шахтер" - 54

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" оформило победу в УПЛ за четыре тура до финиша сезона.

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь