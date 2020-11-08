Мирча Луческу после разгромного поражения "Динамо" был немногословен.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и наставник "Шахтера" Луиш Каштру подвели итоги матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Слова тренеров приводит dynamo.kiev.ua.

Луческу после игры был немногословен.

"Сегодня выиграл ковид и проиграл фейр-плей. Я никогда бы не сыграл в таких условиях столь важный матч. Даже если бы был на другой стороне. Потому что судьбу чемпионата должны решать команды на поле, а не ковид. На этом сегодня все, спасибо!", - сказал румынский специалист.

Каштру подчеркнул, что доволен и игрой, и результатом:

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"Да, конечно, же. Мы прекрасно знали, насколько сегодняшний матч был важен для нас, ведь накануне этого поединка "Динамо" опережало нас в турнирной таблице на четыре очка. При этом мы знали, что предстоит играть с очень крепкой командой, которая в недавнем матче Лиги чемпионов с "Барселоной" показала все свои сильные стороны.

Мы же к этой игре подходили после болезненного поражения от "Боруссии", которое оставило пятно на клубе. Это тоже было тем фактором, который подчеркивал важность сегодняшнего матча для нас. Поэтому, учитывая все перечисленное, достигнутый нами сегодня результат не может меня не радовать. Абсолютно честно добились победы в матче против очень сильного соперника".

"Динамо" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и нанес киевлянам первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

"Динамо" в этом матче не могло рассчитывать на двенадцать игроков, которые выбыли из-за положительных тестов на коронавирус.

"Шахтер" набрал 19 очков и вплотную подобрался к "Динамо", которое сохраняет лидерство в УПЛ, имея в активе 20 очков.

"Шахтер" одержал 25-ю победу над "Динамо" в рамках чемпионатов Украины. У киевлян - 24 победы над "горняками", еще 17 матчей завершились вничью.

"Динамо" и "Шахтер" встречались во второй раз в этом сезоне. Ранее команда Луческу одержала победу в битве за Суперкубок Украины (3:1).

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Автор: Антон Дударь