Киевляне не позволили луганскому клубу вклиниться в борьбу за чемпионство.

14 марта состоялся центральный матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".

Лучшие моменты в первом тайме были у "Зари". Но Владлен Юрченко из пределов штрафной пробил рядом со штангой, а Аллахьяр Сайядманеш, оказавшись перед Георгием Бущаном, не смог переиграть вратаря.

После перерыва "Динамо" удалось выйти вперед - Сергей Сидорчук подал во вратарскую, а Артему Беседину никто не помешал замкнуть. А еще через несколько минут Сидорчук забил супергол - капитан "Динамо" нанес удар с лета из-за пределов штрафной, после которого мяч вонзился под перекладину.

Отыграться "Заря" уже не смогла, хотя как минимум один мяч луганчане могли забивать, но ни Шахаб Захеди, ни Артем Громов в одной атаке не отличились. У "Динамо" момент был у Жерсона Родригеса, который пробил во вратаря.

Таким образом, "Динамо" прервало семиматчевую победную серию "Зари" в УПЛ.

"Динамо" набрало 43 очка и на 4 пункта опережает "Шахтер". У "Зари" - 32 очка, третье место и матч в запасе.

"Заря" - "Динамо" - 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58

"Заря": Василь, Фаворов (Громов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84), Назарина, Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61), Кочергин, Аллахьяр, Гладкий (Захеди, 61)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена (Родригес, 73), Беседин (Супряга, 86)

Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна - Буяльский, Шепелев

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Украинская Премьер-лига: 18-й тур

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Автор: Антон Дударь