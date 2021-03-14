14 марта состоялся центральный матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо".
Лучшие моменты в первом тайме были у "Зари". Но Владлен Юрченко из пределов штрафной пробил рядом со штангой, а Аллахьяр Сайядманеш, оказавшись перед Георгием Бущаном, не смог переиграть вратаря.
После перерыва "Динамо" удалось выйти вперед - Сергей Сидорчук подал во вратарскую, а Артему Беседину никто не помешал замкнуть. А еще через несколько минут Сидорчук забил супергол - капитан "Динамо" нанес удар с лета из-за пределов штрафной, после которого мяч вонзился под перекладину.
Отыграться "Заря" уже не смогла, хотя как минимум один мяч луганчане могли забивать, но ни Шахаб Захеди, ни Артем Громов в одной атаке не отличились. У "Динамо" момент был у Жерсона Родригеса, который пробил во вратаря.
Таким образом, "Динамо" прервало семиматчевую победную серию "Зари" в УПЛ.
"Динамо" набрало 43 очка и на 4 пункта опережает "Шахтер". У "Зари" - 32 очка, третье место и матч в запасе.
"Заря" - "Динамо" - 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58
"Заря": Василь, Фаворов (Громов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84), Назарина, Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61), Кочергин, Аллахьяр, Гладкий (Захеди, 61)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена (Родригес, 73), Беседин (Супряга, 86)
Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна - Буяльский, Шепелев
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