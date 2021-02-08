Киевляне на мажорной ноте завершили второй сбор.

Киевское "Динамо" провело заключительный контрольный матч на сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу сыграли против белорусского "БАТЭ".

Матч завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 5:2.

Заметим, что в первом тайме полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена забил красивый мяч со штрафного удара.

"Динамо" - "БАТЭ" - 5:2

Голы: Цыганков, 7, Де Пена, 20, Копитович (аг), Дуэлунд, 85, Родригес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Беседин.

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Миколенко (Сидклей, 67), Кендзера, Попов, Забарный (Шабанов, 58), Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 61), Супряга, Жерсон

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

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Автор: Будрин Артем