Киевское "Динамо" провело заключительный контрольный матч на сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу сыграли против белорусского "БАТЭ".
Матч завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 5:2.
Заметим, что в первом тайме полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена забил красивый мяч со штрафного удара.
"Динамо" - "БАТЭ" - 5:2
Голы: Цыганков, 7, Де Пена, 20, Копитович (аг), Дуэлунд, 85, Родригес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Беседин.
"Динамо" (2-й тайм): Нещерет, Миколенко (Сидклей, 67), Кендзера, Попов, Забарный (Шабанов, 58), Сидорчук, Буяльский (Дуэлунд, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 61), Супряга, Жерсон
YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.
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Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать
- "Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 по 25 января.
- Киевляне провели три контрольных матча на первых сборах. Сначала "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.
- На втором сборе "Динамо" сыграло пять контрольных матчей. Первый спарринг против "Лудогорца" киевляне проиграли со счетом 2:1, затем на последних минутах "Динамо" вырвало победу у чемпиона Грузии, а в третьем матче динамовцы не смогли обыграть софийский ЦСКА.
- Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.
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