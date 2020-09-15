"Динамо" сыграет против нидерландского клуба в третьем раунде квалификации ЛЧ.

Киевское "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов встретится с нидерландским АЗ. Матч пройдет 15 сентября на "Олимпийском" в Киеве.

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Начало встречи - в 20.00.

Динамо - АЗ: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится по итогам одного матча. В связи с пандемией коронавируса команды сыграют при пустых трибунах.

Динамо - АЗ: прогноз букмекеров

"Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с этого этапа, тогда как АЗ уже преодолел одну стадию отбора - во втором раунде нидерландский клуб прошел чешскую "Викторию" (3:1).

Главным арбитром матча назначен Орел Гринфельд из Израиля.

Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд

Динамо - АЗ

Видеотрансляция матча

FootballHub

Телеканал "2+2"

"Динамо" и АЗ ранее дважды встречались на групповом этапе Лиги Европы. В 2010 году динамовцы одержали две победы - 2:1 и 2:0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед игрой выразил уверенность, что АЗ хорошо подготовился к матчу с киевлянами, а главный тренер АЗ Арне Слот выразил мнение, что шансы команд равны.

"Динамо" перед встречей с АЗ 11 сентября в УПЛ сыграло вничью с "Десной" (0:0), тогда как нидерландский клуб попросил перенести матч 1-го тура чемпионата Нидерландов.

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Автор: Антон Дударь