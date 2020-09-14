Тренер киевлян отметил, что команда подробно изучила возможности АЗ.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал грядущий матч с нидерландским АЗ в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - АЗ.

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Румынского специалиста цитирует пресс-служба киевлян.

"Эта команда хорошо подготовилась к матчу с нами, у них было сыграно 7-8 международных и товарищеских игр. В современном футболе о соперниках известно все. Главное - как ты подготовишься и как сможешь предстать перед противником.

Большинство своих контрольных игр АЗ провел дома, поэтому выезд против "Динамо" будет для них сложным, так как мы очень мотивированы и хотим победить. Мы хорошо знаем весь состав АЗ, просматривали и изучали их. У АЗ много талантливой молодежи, воспитанников клуба, которые давно играют вместе. В то же время рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре", - сказал Луческу.

При этом тренер признал, что испытывает серьезные кадровые проблемы:

"Мы тоже строим молодую команду, работаем в плане созидания. Жаль, что не все наши игроки могут участвовать в матче. Есть травмированные, о которых вы знаете. Плюс сборники, пропустившие часть тренировочного процесса. В этом плане есть проблемы.

Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. Игроки, которые у нас есть, для меня лучшие. Мы уверены друг в друге и готовимся к завтрашней игре. Независимо от того, кто играет, все футболисты для нас основные".

"Динамо" - АЗ: перед матчем

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Автор: Данил Слесь