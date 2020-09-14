Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал грядущий матч с нидерландским АЗ в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - АЗ.
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Румынского специалиста цитирует пресс-служба киевлян.
"Эта команда хорошо подготовилась к матчу с нами, у них было сыграно 7-8 международных и товарищеских игр. В современном футболе о соперниках известно все. Главное - как ты подготовишься и как сможешь предстать перед противником.
Большинство своих контрольных игр АЗ провел дома, поэтому выезд против "Динамо" будет для них сложным, так как мы очень мотивированы и хотим победить. Мы хорошо знаем весь состав АЗ, просматривали и изучали их. У АЗ много талантливой молодежи, воспитанников клуба, которые давно играют вместе. В то же время рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре", - сказал Луческу.
При этом тренер признал, что испытывает серьезные кадровые проблемы:
"Мы тоже строим молодую команду, работаем в плане созидания. Жаль, что не все наши игроки могут участвовать в матче. Есть травмированные, о которых вы знаете. Плюс сборники, пропустившие часть тренировочного процесса. В этом плане есть проблемы.
Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. Игроки, которые у нас есть, для меня лучшие. Мы уверены друг в друге и готовимся к завтрашней игре. Независимо от того, кто играет, все футболисты для нас основные".
"Динамо" - АЗ: перед матчем
- Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало - в 20.00.
- Предстоящий матч с нидерландцами станет дебютом Мирчи Луческу в еврокубках в качестве главного тренера "Динамо".
- Ранее стало известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф отбора.
- Матч будет обслуживать арбитр из Израиля, который еще не пересекался на поле с "Динамо".
- АЗ ранее уже начал свой путь в квалификации ЛЧ, обыграв в дополнительное время чешскую "Викторию" со счетом 3:1.
- "Динамо" представило заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
- Главный тренер АЗ заявил, что шансы его команды пройти "Динамо" увеличились благодаря календарю.
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