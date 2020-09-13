Украинская команда поборется за выход в следующий этап отбора турнира.

15 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и нидерландским АЗ.

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - АЗ.

Букмекеры cчитают фаворитами хозяев поля. На победу команды Мирчи Луческу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,17, на успех гостей - 3,35, а на ничью - 3,40.

По мнению аналитиков, у "Динамо" больше шансов на выход в следующий раунд - коэффициент составляет 1,62. На проход АЗ - 2,30.

"Динамо" - АЗ: перед матчем

Поединок пройдет без болельщиков из-за пандемии коронавируса. Начало - в 20.00.

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится по итогам одной встречи. Это будет дебют Луческу в еврокубках у руля "Динамо".

Уже известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф, если киевлянам удастся преодолеть третий раунд квалификации.

Поединок обслужит арбитр из Израиля, который уже судил матчи украинских команд.

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Автор: Данил Слесь