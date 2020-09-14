Динамо проведет первый еврокубковый матч при Луческу / фото facebook.com/fcdynamoua
Во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и нидерландским АЗ.
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - АЗ.
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Поединок начнется в 20.00.
Прямая трансляция поединка состоится на телеканале "2+2".
Победитель противостояния выйдет в заключительный раунд отбора, после которого начнется групповой этап Лиги чемпионов. В поединке возможны дополнительные таймы и серия пенальти.
Игра будет проходить без болельщиков из-за пандемии коронавируса.
"Динамо" - АЗ: перед матчем
- Предстоящий матч с нидерландцами станет дебютом Мирчи Луческу в еврокубках в качестве главного тренера "Динамо".
- Ранее стало известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф отбора.
- Матч будет обслуживать арбитр из Израиля, который еще не встречался на поле с "Динамо".
- АЗ ранее уже начал свой путь в квалификации ЛЧ, обыграв в дополнительное время чешскую "Викторию" со счетом 3:1.
- "Динамо" представило заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
- Главный тренер АЗ заявил, что шансы его команды пройти "Динамо" увеличились благодаря календарю.
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