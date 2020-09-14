Киевляне начнут новый еврокубковый сезон.

Во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и нидерландским АЗ.

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - АЗ.

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Поединок начнется в 20.00.

Прямая трансляция поединка состоится на телеканале "2+2".

Победитель противостояния выйдет в заключительный раунд отбора, после которого начнется групповой этап Лиги чемпионов. В поединке возможны дополнительные таймы и серия пенальти.

Игра будет проходить без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

"Динамо" - АЗ: перед матчем

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Автор: Данил Слесь