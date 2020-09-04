Подопечные Руслана Ротаня на выезде сыграли вничью со сборной Дании.

Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2021 4 сентября играла против сборной Дании. Встреча завершилась вничью.

Украинцы могли одержать свою вторую победу в квалификации, но пропустили на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

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Украина вела в счете с 73-й минуты, когда Даниил Сикан переправил мяч в ворота после прострела Дмитрия Топалова.

Пропустили "желто-синие" после того, как голкипер датской сборной пришел на угловой и выбил мяч из рук вратаря Украины Олега Билыка, а Эмиль-Риис Якобсен отправил мяч в сетку.

Дания U-21 - Украина U-21 - 1:1

Голы: Якобсен, 90+5 - Сикан, 73

Украина U-21: Билык, Дубинчак, Забарный, Чеберко, Бондаренко (Леднев, 90+1), Батагов, Конопля, Назаренко (Топалов, 70), Цитаишвили (Лунев, 70), Булеца (Чех, 83), Сикан

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины выступает в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

В предыдущем матче отбора украинцы проиграли датчанам со счетом 2:3.

В пяти матчах Украина набрала 4 очка (1 победа, 1 ничья и 3 поражения) и занимает 4-е место в группе. У Дании - 16 очков в шести играх и первая строчка, которая позволяет напрямую квалифицироваться на Евро-2021.

Свой следующий матч команда Руслана Ротаня проведет 8 сентября, когда на выезде сыграет против Финляндии.

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Автор: Антон Дударь