Сборная Катара попадет в одну из групп, состоящих из 5 команд.

Сборная Катара будет включена в одну из европейских отборочных групп Чемпионата мира 2022 года.

Это будет сделано с целью подготовки команды к домашнему мировому первенству, сообщает издание Reuters.

Это связано с тем, что будучи хозяевами, Катар автоматически проходит квалификацию на ЧМ, поэтому ему придется полагаться на товарищеские игры, чтобы подготовиться к финалу. Арабская сборная попадет в одну из групп, состоящих из 5 команд.

Все матчи сборной Катара пройдут в Европе, а результаты ее выступлений не будут учитываться в турнирной таблице.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия)

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Олег Давыгора