Легендарный тренер выступил с серьезным заявлением.

ФИФА готовит кардинальные изменения касательно правила офсайда. Ожидается, что уже во время чемпионата мира 2022 года в Катаре судьям будет помогать автоматическая фиксация офсайда.

Это стало известно Sky Sports.

Об этом сообщил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и выдающийся в прошлом тренер Арсен Венгер, который 22 года возглавлял лондонский "Арсенал".

По словам французского специалиста, ФИФА хочет ввести систему автоматического определения "вне игры" до старта чемпионата мира в Катаре.

"Считаю, система автоматической фиксации офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическая" в такой ситуации означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет", - рассказал Венгер.

Он подчеркнул, что это будет способствовать тому, что арбитры быстрее будут принимать решения и соответственно паузы в течение поединков не будут такими длительными.

"В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить. На мой взгляд, это очень важный шаг. В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к видеоассистенту рефери, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел непосредственно к лайнсмену", - пояснил экс-наставник "канониров".

Заметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, что недавно УЕФА разрешил командам проводить по пять замен в ходе одного матча на Евро-2020, который пройдет этим летом.

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Автор: Будрин Артем