УЕФА оставил в силе возможность проводить пять замен.

Исполнительный комитет УЕФА разрешил командам проводить по пять замен в ходе одного матча на Евро-2020, который пройдет этим летом.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Также пять замен можно будет использовать в матчах финальной стадии Лиги наций 2021 года и поединках за право остаться в Лиге С Лиги наций в марте 2022 года.

"Исполком решил продлить действие поправки, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными. А также поскольку правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира, которые проходят с марта 2021 по март 2022 года", - говорится в заявлении УЕФА.

Читайте такжеУЕФА объяснил, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется VARТакже УЕФА пересмотрел решение о допуске зрителей на арены при заполняемости не более 30% от вместимости стадиона. Теперь решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно органы местной или государственной власти.

Напомним, правило пяти замен вместо трех было введено в прошлом году в связи с влиянием, оказанным пандемией коронавируса на футбол, в частности, в связи с плотным календарем матчей и повышенным риском получения травм футболистами.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА ранее рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Автор: Антон Дударь